Новый глава украинского Генштаба назвал Крым «плохим остатком СССР»

Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Такое заявление в интервью УНИАН сделал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

По словам генерала, в 2010 году он отдыхал в санатории на полуострове и был "шокирован увиденным, решив, что больше никогда не приедет в Крым.

"Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь", — сказал Хомчак.

При этом Хомчак считает, что сегодня Киев должен "воевать за человека (в Крыму — Прим. ред.), за то, что у него в голове".

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что к потере Украиной Крыма привела в том числе проводимая Киевом политика жесткой централизации и ограничения свобод регионов.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного там в 2014 году. Киев, а вместе с ним и ряд стран Запада считают, что Россия аннексировала Крым. Москва указывает, что полуостров перешел под ее юрисдикцию в соответствии с международным правом после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения.