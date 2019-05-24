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Порошенко заявил, что готов и дальше «тянуть плуг» Украины в НАТО 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов продолжать политику интеграции Украины в НАТО и ЕС, чтобы защитить независимость страны. Об этом он заявил в пятницу на форуме "Солидарное дело общин" в Киеве.
"Если не научитесь идти в НАТО, то потеряете независимость. [НАТО — это] залог независимости, суверенитета, территориальной целостности, чтобы наши хлопцы не гибли [в Донбассе]. По этому поводу готовы тянуть плуг", — сказал он.
Порошенко заявил, что его политическая сила "с первых секунд" решила идти на досрочные выборы в Раду, когда соответствующее решение было озвучено новым президентом страны Владимиром Зеленским. Между тем, сказал бывший глава государства, он считает указ о досрочных выборах абсолютно неконституционным.
Порошенко сообщил, что его впереди ждет "тяжелая работа в оппозиции", а также анонсировал обновление своей партии, в том числе ее названия и состава. Экс-президент в очередной раз подчеркнул важность объединения всех демократических сил на предстоящих выборах, чтобы не распылять голоса избирателей в пользу оппонентов.
"Устранение всех этих препятствий [для объединения демократических сил] — это обновленная партия с новым названием, с новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", — сказал он.
Порошенко заявил, что 31 марта состоится большой съезд его партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", на котором будут рассмотрены ключевые вопросы деятельности политической силы, ее участия в парламентской гонке.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО
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