Новый глава Генштаба ВСУ не видит возможности освобождения Донбасса военным путем

В интервью агентству УНИАН он выразил недоумение по поводу слов бывшего командующего так называемой Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС) Сергея Наева, который утверждал, что готов освободить неподконтрольные Киеву территорий менее чем за сутки.

"Чисто военного варианта я не вижу, — сказал Хомчак. — Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался, когда это заявлял. Мне самому интересно, как он это видит".

В одном из своих интервью Наев заявил, что на военную операцию "уйдет очень мало времени — меньше суток". Главное, по его словам, "надо действовать быстро, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться". "А на освобожденной территории сразу же должны начаться специальные мероприятия Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых структур Украины", — предлагал Наев, который был освобожден от должности в начале мая.