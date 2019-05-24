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Новый глава Генштаба ВСУ не видит возможности освобождения Донбасса военным путем 

ТАСС + ещё 1 38 минут назад
Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, заявил, что не видит возможности освобождения Донбасса военным путем.
В интервью агентству УНИАН он выразил недоумение по поводу слов бывшего командующего так называемой Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС) Сергея Наева, который утверждал, что готов освободить неподконтрольные Киеву территорий менее чем за сутки.
"Чисто военного варианта я не вижу, — сказал Хомчак. — Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался, когда это заявлял. Мне самому интересно, как он это видит".
В одном из своих интервью Наев заявил, что на военную операцию "уйдет очень мало времени — меньше суток". Главное, по его словам, "надо действовать быстро, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться". "А на освобожденной территории сразу же должны начаться специальные мероприятия Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых структур Украины", — предлагал Наев, который был освобожден от должности в начале мая.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Генштаб , УНИАН , ИТАР-ТАСС
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