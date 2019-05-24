Мадрид заявил об угрозе для ЕС со стороны России

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.

«У нас новый мир, который мы не могли представить пять лет назад. (Дональд) Трамп не был президентом, не было Brexit, не было миграционного кризиса», — заявил Боррель в интервью газете El Periodico, передает ТАСС.

По его словам, многое изменилось. «Наш союзник (США) повернулся к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что она здесь, и снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве конкурента», — добавил дипломат, призвав европейские страны объединиться на фоне «угрозы».