В Италии пройдут выборы в Европарламент

Итальянцы в воскресенье проголосуют на выборах в Европарламент (ЕП). Одновременно состоятся частичные административные выборы почти в 3,8 тыс. городов, а также северной области Пьемонт, где избираются губернатор и члены регионального совета.

Избирательные участки по всей стране откроются в 07:00 (08:00 мск) и закроются в 23:00 (00:00 мск). От Италии в европейский законодательный орган должны пройти 76 представителей. На попадание в Европарламент претендуют все основные политические силы страны: находящиеся у власти партии "Движение "5 звезд" и "Лига", оппозиционные Демократическая партия , "Вперед, Италия" (от которой, в частности, выдвигается 82-летний бывший премьер-министр Сильвио Берлускони ), "Братья Италии".

За перемены в ЕС

В Италии голосование на европейских выборах рассматривается как оценка избирателями действующего коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига", сформированного почти год назад. Примечательно, что эти партии выступают соперниками на выборах в Европарламент. По оценкам экспертов и результатам опросов общественного мнения, "Лига" во главе с вице-премьером и главой МВД Маттео Сальвини станет лидером по числу набранных голосов и значительно увеличит число своих мест в будущем европейском законодательном органе. При этом Сальвини, известный своим критическим отношением к ЕС в его сегодняшнем состоянии, намерен создать самую крупную фракцию в составе европейских партий, отличающихся правыми и ультраправыми взглядами, а также стремящихся к большей независимости государств от централизованных решений Брюсселя

Как сам Сальвини заявил в одном из интервью накануне голосования, он видит британского евроскептика Найджела Фаража, а также единомышленников из Нидерландов , Франции, Германии, Венгрии и Польши в качестве партнеров в будущем Европарламенте.

"Я общался с Фаражем, и с ним уже установлен контакт, как и с голландцами, французами и немцами. Мы разделяем общие подходы по ряду вопросов с венграми и поляками, даже если они входят в другие политические группы. Мы действительно можем произвести революцию в Европе", — сказал Сальвини.

Ранее он предлагал создать европейскую "Лигу лиг", в которую вошли бы европейские партии, выступающие за больший суверенитет государств от бюрократических решений Брюсселя. В первую очередь союзником Сальвини в Европе выступает французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен , "Лига" сотрудничает с "Альтернативой для Германии" (АдГ), Датской народной партией, финской партией "Истинные финны". На родине Сальвини критикуют (в том числе представители коалиционной партии "Движение "5 звезд") за излишнее тяготение к европейским крайне правым политикам.

Движение "5 звезд" при этом выражало симпатии французскому протестному движению "желтых жилетов". Это даже приводило к обострению отношений Рима и Парижа. Обе итальянские партии неоднократно высказывались за отмену антироссийских санкций и выступали за укрепление отношений с РФ. Хотя пункт об отмене санкций есть в программе, на основе которой работает их коалиционное правительство, пока заметных шагов для выполнения этой задачи сделано не было.

Национальный контекст

То, что "Лига" и "5 звезд" выступают соперниками, во многом отражается на внутриполитической жизни. Сосуществование двух партий в коалиции отмечено постоянной предвыборной дуэлью. Каждая сторона стремится продавить собственные инициативы и завоевать премиальные очки избирателей, и часто две партии не находят единодушия по многим вопросам. За время нахождения у власти завоевать большую популярность получилось только у "Лиги", в основном на антимиграционной теме. Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%. При этом "5 звезд" за год утратили около 10 процентных пунктов поддержки избирателей.

Такие данные дают повод наблюдателям говорить том, что у Сальвини есть большой соблазн спровоцировать правительственный кризис, чтобы победить потом на новых выборах. Однако вице-премьер и глава МВД, которого называют настоящим главой правительства, постоянно отрицает подобные предположения. По его словам, убедительный результат на грядущих выборах (даже если "Лига" наберет более 30%) никак не повлияет на состав коалиционного правительства.

"Я заинтересован в том, чтобы изменить сельскохозяйственную политику ЕС, а не наше правительство", — заверил Сальвини.

В связи с этим, например, Италия надеется в будущем составе Еврокомиссии , который сменится в ноябре, получить место комиссара по сельскому хозяйству.

Европейские партнеры неоднократно обращались к Сальвини, чья популярность вышла за границы Италии, с просьбой посвятить себя ЕС полностью. Однако сам Сальвини пока не подтверждал гипотезу, что его могут выдвинуть кандидатом в главы Еврокомиссии.

Вернуть Италию в центр европейской политики и придать ей весомый голос в ЕС, где сейчас превалируют Берлин и Париж, — задача и других итальянских партий. Так, об этом заявляет премьер-министр Джузеппе Конте.

Хотя считается, что обычно результаты европейских выборов нельзя проецировать на внутриполитическую ситуацию, на этот раз в Италии (как и в других европейских странах) к ним приковано достаточно пристальное внимание именно в связи с дальнейшей судьбой коалиционного правительства, в котором назрело много спорных вопросов, грозящих очередным кризисом.