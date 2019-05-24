Смерть принцессы Дианы стала «аттракционом»

Первый National Enquirer Live откроется сегодня в городе Пиджен Фордж, штат Теннесси. Импресарио Робин Тернер рассказал британскому таблоиду, что один из экспонатов тематического парка будет посвящен гибели принцессы Дианы в ДТП в 1997 году. Он будет представлять собой 3D-модель.

«Модель показывает, как Диана покидает отель "Риц", как ее преследуют папарацци, как вспышка камеры одного из них ослепляет водителя и… как это происходит», — объяснил Тернер, уточнив, что все это будет показано «со вкусом» и «в позитивном ключе».

На вопрос о том, оскорбит ли экспозиция сыновей Дианы принцев Гарри и Уильяма, если они увидят ее, импресарио ответил, что «надеется, что нет».