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Смерть принцессы Дианы стала «аттракционом» 

Рамблер 1 час назад
Смерть принцессы Дианы, убийство жены О. Джеем Симпсоном и демонстрация сына Майклом Джексоном стали «аттракционами» тематического парка National Enquirer Live в США. Об этом пишет Daily Mail.
Первый National Enquirer Live откроется сегодня в городе Пиджен Фордж, штат Теннесси. Импресарио Робин Тернер рассказал британскому таблоиду, что один из экспонатов тематического парка будет посвящен гибели принцессы Дианы в ДТП в 1997 году. Он будет представлять собой 3D-модель.
«Модель показывает, как Диана покидает отель "Риц", как ее преследуют папарацци, как вспышка камеры одного из них ослепляет водителя и… как это происходит», — объяснил Тернер, уточнив, что все это будет показано «со вкусом» и «в позитивном ключе».
На вопрос о том, оскорбит ли экспозиция сыновей Дианы принцев Гарри и Уильяма, если они увидят ее, импресарио ответил, что «надеется, что нет».
Смерть британской принцессы — лишь одна из 100 тематических экспозиций в парке National Enquirer Live. Среди других — место убийства жены О. Джея Симпсона Николь Браун, Элвис Пресли в гробу и Майкл Джексон, демонстрирующий сына с балкона, держа ребенка за шею.
Комментарии4
В мире , Видео , Николь Браун , Майкл Джексон , Джей Симпсон , Элвис Пресли , США
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