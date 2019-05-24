Эксперт объяснил назначение послом Германии в России разведчика

«Одна из причин таких назначений — особые требования, предъявляемые германской госсистемой к лояльности сотрудников таких специфических служб, как BND. В Германии требуют от чиновников высокого уровня лояльности», — заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Германии Александр Камкин. Так он прокомментировал возможное назначение послом в Россию бывшего замглавы разведслужбы BND Геза Андреаса фон Гейра.

«В еще большей степени это касается представителей внешней разведки. Второй момент — учитывая, что бывших разведчиков не бывает, очевидно, что российское и вообще восточно-европейское направление для Германии является одним из приоритетных по экономике, по культуре, и в том числе, по такому деликатному направлению как разведслужба», — сказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр летом займет должность посла ФРГ в Москве. С 2014 года немецкую дипмиссию в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич, который в 2004-2007 годах также был замглавы BND.

«Профессиональные навыки и бэкграунд таких людей, как Геза Андреас фон Гейр и нынешний посол Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, успешно используются на данной должности. Хотя в принципе дипломатическая служба и разведка не всегда идут рука об руку, но в данном случае мы видим уже такой сложившийся тренд в германской политике на восточном направлении», — объяснил Камкин.

По его мнению, России в данном случае главное не поддаваться на провокации, не нервничать. Тем более в Берлине тоже достаточно представителей российской СВР.