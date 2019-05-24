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Эксперт объяснил назначение послом Германии в России разведчика 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Sgt. Amanda Moncada/Wikipedia
«Одна из причин таких назначений — особые требования, предъявляемые германской госсистемой к лояльности сотрудников таких специфических служб, как BND. В Германии требуют от чиновников высокого уровня лояльности», — заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Германии Александр Камкин. Так он прокомментировал возможное назначение послом в Россию бывшего замглавы разведслужбы BND Геза Андреаса фон Гейра.
«В еще большей степени это касается представителей внешней разведки. Второй момент — учитывая, что бывших разведчиков не бывает, очевидно, что российское и вообще восточно-европейское направление для Германии является одним из приоритетных по экономике, по культуре, и в том числе, по такому деликатному направлению как разведслужба», — сказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр летом займет должность посла ФРГ в Москве. С 2014 года немецкую дипмиссию в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич, который в 2004-2007 годах также был замглавы BND.
«Профессиональные навыки и бэкграунд таких людей, как Геза Андреас фон Гейр и нынешний посол Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, успешно используются на данной должности. Хотя в принципе дипломатическая служба и разведка не всегда идут рука об руку, но в данном случае мы видим уже такой сложившийся тренд в германской политике на восточном направлении», — объяснил Камкин.
По его мнению, России в данном случае главное не поддаваться на провокации, не нервничать. Тем более в Берлине тоже достаточно представителей российской СВР.
«Вообще, такие назначения это нормальная практика мировых держав. Надо хладнокровно продолжать вести с нашими европейскими партнерами плотную работу по линии соответствующих служб», — заключил эксперт.
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В мире , Министерство обороны , РАН , Деловая газета "Взгляд" , Германия
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