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Министр культуры Украины решил баллотироваться в Раду 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что решил баллотироваться в депутаты Верховной рады и готов продолжить работать министром, если поступит такое предложение.
"Я пойду дальше в политику. Я еще не определился точно с кем, сейчас идут политические консультации. Я не могу сейчас сказать, с кем я точно пойду: по линии списков или сам — это сложнее, потому что я действующий министр, и я не могу работать на каком-либо округе", — цитирует Нищука агентство "Украинские новости".
Он также сообщил, что готов продолжить работать министром культуры, если поступит такое предложение.
"В следующие 10-12 дней, я думаю, будет лично для меня какая-то ясность", — добавил Нищук.
Он сообщил, что у него пока не было контактов с командой президента Владимира Зеленской, поскольку, по его словам, на данный момент идут глобальные политические процессы, и им "пока не до культуры". Нищук отметил, что ему будет жаль, если все достижения министерства культуры пойдут насмарку.
В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. Согласно закону, заявление об отставке должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней после поступления. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
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Комментарии
В мире , Украина , Евгений Нищук , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Министерство обороны , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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