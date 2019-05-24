Министр культуры Украины решил баллотироваться в Раду

"Я пойду дальше в политику. Я еще не определился точно с кем, сейчас идут политические консультации. Я не могу сейчас сказать, с кем я точно пойду: по линии списков или сам — это сложнее, потому что я действующий министр, и я не могу работать на каком-либо округе", — цитирует Нищука агентство "Украинские новости".

Он также сообщил, что готов продолжить работать министром культуры, если поступит такое предложение.

"В следующие 10-12 дней, я думаю, будет лично для меня какая-то ясность", — добавил Нищук.

Он сообщил, что у него пока не было контактов с командой президента Владимира Зеленской, поскольку, по его словам, на данный момент идут глобальные политические процессы, и им "пока не до культуры". Нищук отметил, что ему будет жаль, если все достижения министерства культуры пойдут насмарку.

министерства обороны. В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского . Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры