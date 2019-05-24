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Раскрыта международная сеть педофилов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Сотрудники Интерпола спасли 50 детей и задержали девятерых преступников, принадлежавших к международной сети педофилов. Об этом сообщается на сайте организации.
В операции «Blackwrist», начатой в 2017 году, принимали участие полицейские из почти 60 стран. Педофилов поймали в Таиланде, Австралии и США.
Расследование началось после того, как в руки к полицейским попали записи сексуальной эксплуатации одиннадцати мальчиков в возрасте до 13 лет. Как оказалось позже, контент был выложен в даркнете на сайте с платной подпиской. Его посещали около 63 тысяч пользователей по всему миру.
Первых подозреваемых задержали уже в ноябре 2017 года — мужчина из Таиланда по имени Монтри Салангам оказался создателем детского порно и владельцем того самого сайта, а одной из его жертв был его племянник. Педофил получил 146 лет тюремного заключения. Другого его «коллегу» поймали в Австралии — школьный учитель Руэча Токпуца (Ruecha Tokputza) был осужден на 40 лет лишения свободы.
Сообщается, что это не последние результаты операции: ее участники считают, что еще примерно 100 детей находятся под угрозой той же самой международной сети извращенцев — и их также предстоит спасти.
В октябре 2018 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что основными жертвами педофилов в сети становятся дети из бедных стран. По их данным, десятки тысяч британских преступников искали в интернете трансляции жестокого обращения с детьми или изображения такого характера.
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