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Жена Ярошенко рассказала о состоянии супруга 

RT на русском + ещё 7 30 минут назад
Фото: ТАСС
Жена осуждённого в Соединённых Штатах российского лётчика Константина Ярошенко Виктория рассказала о состоянии своего супруга.
Она сообщила, что Константин Ярошенко отправил в медсанчасть заявку на обследование печени.
«Состояние здоровья ухудшилось в том смысле, что после проведённой операции процессы болезни возобновляются — и боли в желудке, и всё остальное», — цитирует ТАСС Викторию Ярошенко.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Позднее Виктория Ярошенко в беседе с НСН прокомментировала это сообщение.
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