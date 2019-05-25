Жена Ярошенко рассказала о состоянии супруга

Она сообщила, что Константин Ярошенко отправил в медсанчасть заявку на обследование печени.

«Состояние здоровья ухудшилось в том смысле, что после проведённой операции процессы болезни возобновляются — и боли в желудке, и всё остальное», — цитирует ТАСС Викторию Ярошенко.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.

Позднее Виктория Ярошенко в беседе с НСН прокомментировала это сообщение.