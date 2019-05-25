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Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Общественный люстрационный комитет Украины возмутился назначением руководителем администрации президента Андрея Богдана. Об этом сказано в Facebook-странице организации.
В сообщении указано, что Богдан занимал пост заместителя министра кабинета министров Украины — правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики — при главе государства Викторе Януковиче. Организация обратилась с иском к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности.
Богдан осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского.
23 мая министерство юстиции начало проверку соблюдения закона о люстрации по факту назначения Богдана главой администрации Зеленского. В случае невыполнения требований закона окончательное решение должно быть принято судом.
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Комментарии36
В мире , Украина , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Правительство Украины , Минюст РФ
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