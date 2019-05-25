Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев

Общественный люстрационный комитет Украины возмутился назначением руководителем администрации президента Андрея Богдана. Об этом сказано в Facebook-странице организации.

Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности.

Богдан осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского.