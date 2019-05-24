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Граждан США предупредили об угрозе ограблений на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Посольство США в Киеве предупредило американцев о схеме грабежа иностранных туристов, которая получает распространение на Украине.
На сайте посольства отмечается, что с жертвами знакомится злоумышленник, личность которого пока не установлена, и представляется туристом, нуждающимся в помощи.
Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие начинают чувствовать себя плохо, теряют сознание и становятся жертвами ограбления.
В дипломатическом представительстве США на Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители страны.
Напомним, в минувшем году в Одессе избили американского певца Билла Уоррена.
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