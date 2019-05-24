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Появилась петиция об отмене петиции об отставке Зеленского 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Reuters
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Данное обращение было опубликовано 23 мая, её автором является Федченко Сергей Игоревич.
«За отмену петиции №22/053360-эп «За отставку президента Украины Владимира Зеленского», — указывается в тексте.
На 8:59 мск документ подписали 4659 человек.
Как уточняет «112 Украина», всего на сайте президента было опубликовано ещё пять аналогичных петиций.
Ранее сообщалось, что петиция в поддержку инициативы об отставке Зеленского с поста президента Украины набрала необходимое число подписей для того, чтобы документ был рассмотрен.
20 мая избранный президент страны Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.
RT на русском: последние новости
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