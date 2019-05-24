Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума о переговорах с РФ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сочла недопустимым проведение на Украине референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой . По ее словам в эфире телеканала «1+1», бывший кандидат в президенты Украины заявила, что стране нужна сильная армия и усиление санкций против России , а также ведение правильных международных переговоров.

С инициативой о проведение референдума по поводу переговоров с Россией ранее выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский . Он уточнил, что речь идет об опросе, который помог бы выяснить общественное мнение и не нес бы характера законодательной инициативы. Как пояснил глава администрации Зеленского Андрей Богдан, референдум о формате переговоров с Россией мог бы помочь избежать внутреннего раскола общества.

Непродуманной и безответственной назвал идею Зеленского украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН.

«Пока есть простая болтовня, популизм. О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме — это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», — заявил украинский политолог.

Между тем, на Украине уже успели разочароваться в Зеленском как в президенте. На его сайте появилась петиция с призывом досрочно сложить полномочия. За сутки обращение граждан набрало необходимое для рассмотрение главой государства количество подписей — 25 тысяч. На момент написания материала петицию подписали уже более 41,5 тысяч человек.

Авторы петиции утверждают, что голосование за Зеленского в ходе выборов президента было всего лишь выражением протеста против Петра Порошенко , и реальной поддержки избирателей в 73% голосов он на самом деле не имеет.

Как так получилось и что Зеленскому делать дальше в эфире НСН рассказал председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко.

«Всё в его руках. Сейчас же очень много вопросов к Зеленскому. 73%, которые за него проголосовали, это же очень разные люди. Зеленский, как водитель автобуса, собирал тех, кто был не доволен предыдущим водителем. И когда его спрашивали, куда едешь, он говорил: «А куда вам надо?». Одному — во Львов, другому — в Харьков, третьему — в Одессу, в Мариуполь. Всех упаковал в автобус, а в понедельник, после инаугурации, началось движение. И понятно, что по всему маршруту он не проедет, это не возможно. Естественно, что недовольство какой-то части этих пассажиров будет. Всё зависит от того, как он будет реагировать, выполнять обещания, которые давал. Насколько его действия будут удовлетворять ожиданиям электората, который за него голосовал», — заключил политолог.