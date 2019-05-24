Толстой призвал не верить обещаниям европейцев 

Верить европейским обещаниям нельзя, поскольку Европа не обладает должным суверенитетом для того, чтобы их сдержать, заявил в четверг вице-спикер Госдумы от ЕР Петр Толстой в ходе дебатов, организованных ассоциацией "Франко-российский диалог" в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.
"Я уверен, что у Украины нет никакого будущего без России, что мечта о Европе, которую продали европейцы украинцам, сегодня нереализуема, в том числе — для Европы… Украинцев поймали в ловушку, которая сейчас делает их жизнь очень сложной", — сказал он.
По его словам, для разрешения ситуации нужно возобновить отношения между Россией и Европейским союзом и между Россией и Украиной "с или без ЕС — это зависит, будет ли ещё к этому моменту ЕС".
"Для нас, россиян, ясно, что, к сожалению, никогда нельзя верить обещаниям, которые дают наши европейские партнёры. Им нельзя верить, потому что Европа сейчас не обладает самым важным, на мой взгляд, чтобы сдерживать обещания — у неё нет суверенитета. А без этого можно хорошо давать обещания, но не выполнять их", — отметил Толстой.