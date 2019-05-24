Не год, не два: назван срок снятия санкций с России

Петр Толстой. Россия — «не пустыня с медведями с балалайкой», и понимает, что санкции, «они надолго». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил вице-спикер Госдумы

Единоросс поучаствовал в дебатах в Российском духовно-культурном центре в Париже, которые были организованы ассоциацией «Франко-российский диалог».

В ходе них Толстой заявил, что у России нет иллюзий — санкции со стороны ЕС не будут сняты через год-два, они останутся надолго, на десятилетия.

Также депутат выразил уверенность, что решение о введении санкций против России Европа не принимала — вместо нее это сделали США, — поэтому ЕС не сможет и отменить ограничения.

При этом Толстой рассказал, что в то время, как торговля между Россией и Евросоюзом падает, между Россией и США она растет. Парламентарий объяснил это тем, что Америка снимает часть санкций, «когда нужно делать бизнес», а Европе об этом не говорит.