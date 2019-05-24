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Не год, не два: назван срок снятия санкций с России 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Россия — «не пустыня с медведями с балалайкой», и понимает, что санкции, «они надолго». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Единоросс поучаствовал в дебатах в Российском духовно-культурном центре в Париже, которые были организованы ассоциацией «Франко-российский диалог».
В ходе них Толстой заявил, что у России нет иллюзий — санкции со стороны ЕС не будут сняты через год-два, они останутся надолго, на десятилетия.
Также депутат выразил уверенность, что решение о введении санкций против России Европа не принимала — вместо нее это сделали США, — поэтому ЕС не сможет и отменить ограничения.
При этом Толстой рассказал, что в то время, как торговля между Россией и Евросоюзом падает, между Россией и США она растет. Парламентарий объяснил это тем, что Америка снимает часть санкций, «когда нужно делать бизнес», а Европе об этом не говорит.
«Россия — не пустыня с медведями с балалайкой, есть те, кто хотят с ней торговать. Они заняли место европейцев на разных российских рынках. Европейцы не вернутся на это место. Они потеряли», — предупредил вице-спикер Госдумы.
Комментарии509
В мире , Видео , Петр Толстой , ЕС , Госдума
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