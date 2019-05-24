«Смешная шутка»: Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан подчеркнул, что аппарат рассматривает эту петицию как шутку.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не реагировать на петицию, подписанты которой призывают к его отставке. Об этом сообщили в администрации президента государства.

Как заявил руководитель администрации украинского лидера Андрей Богдан в эфире украинского телевидения, подобные документы не заслуживают реагирования. Богдан подчеркнул, что аппарат президента рассматривает эту петицию как «смешную шутку».

«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже смешную шутку… такие петиции не являются основанием для реагирования путём окончания полномочий президента», — цитирует ТСН главу администрации президента Украины.

Ранее стало известно, что на сайте Владимира Зеленского зарегистрирована петиция за его отставку. На данный момент она уже набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.