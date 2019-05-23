Барсук совершил серию краж на кухне частного дома

В Британии объявился барсук-рецидивист. Дикий зверек неоднократно совершал кражи из холодильника в частном доме. Животное проникало в кухню через кошачью дверцу и хозяйничало там без всякого стеснения. Полосатый грабитель действовал не очень аккуратно, каждый раз оставляя после набегов фантики и мусор. Вычислить барсука удалось лишь после установки видеокамеры в помещении. Тут-то и выяснилось, кто съел весь провиант — картофельное пюре, блины, курицу и свиные отбивные. Воришку передали в руки зоозащитников, а владелица дома теперь закрывает кошачий проход в двери фанерой.