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Барсук совершил серию краж на кухне частного дома 

Рамблер 1 час назад
В Британии объявился барсук-рецидивист. Дикий зверек неоднократно совершал кражи из холодильника в частном доме. Животное проникало в кухню через кошачью дверцу и хозяйничало там без всякого стеснения. Полосатый грабитель действовал не очень аккуратно, каждый раз оставляя после набегов фантики и мусор. Вычислить барсука удалось лишь после установки видеокамеры в помещении. Тут-то и выяснилось, кто съел весь провиант — картофельное пюре, блины, курицу и свиные отбивные. Воришку передали в руки зоозащитников, а владелица дома теперь закрывает кошачий проход в двери фанерой.
В мире , Видео , Другое , Общество
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