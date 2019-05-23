This #RedNoseDay, I’m swapping out my usual summer books for something a little different. Learn how you can help end child poverty, one red nose at a time: https://t.co/8z5vwVqiCB pic.twitter.com/KM8VRG4CHY— Bill Gates (@BillGates) 22 мая 2019 г.

На своей страничке в Twitter он призвал всех присоединиться к акции и приобрести клоунские носы.