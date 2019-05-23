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На выборах в Европарламент определился лидер 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Согласно результатам экзитпола, опубликованного центром исследования общественного мнения Ipsos, наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Нидерландах получила Левая Партия труда, представители которой займут пять из 26 депутатских кресел.
По четыре места получат Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая нынешним премьером Марком Рютте, и «Христианско-демократический призыв», передает ТАСС.
Все избирательные участки в стране закрылись вовремя, в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Как ожидается, официальные результаты выборов будут опубликованы, после того как голосования пройдут во всех других европейских странах.
Напомним, в четверг в странах ЕС начались выборы в Европарламент. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая — Латвии, Мальты и Словакии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.
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В мире , Европа , Марк Рютте , ЕС , Европарламент , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
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