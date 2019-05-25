Трамп раскрыл отношение к уходу Терезы Мэй

«Мне очень жаль Терезу, мне она очень нравится», — заявил американский лидер журналистам перед визитом в Японию. По его словам, Мэй — хорошая и сильная женщина, которая усердно работает.

Глава государства подчеркнул, что отставка премьер-министра Великобритании многих удивила, однако она сделала этот шаг для блага страны. В завершение Трамп напомнил, что встретится с ней через две недели.

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня. Во время объявления о своей предстоящей отставке она не смогла сдержать слез.