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Трамп раскрыл отношение к уходу Терезы Мэй 

Lenta.ru + ещё 55 56 минут назад
Фото: Carlos Barria / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что он расстроен из-за ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Politico.
«Мне очень жаль Терезу, мне она очень нравится», — заявил американский лидер журналистам перед визитом в Японию. По его словам, Мэй — хорошая и сильная женщина, которая усердно работает.
Глава государства подчеркнул, что отставка премьер-министра Великобритании многих удивила, однако она сделала этот шаг для блага страны. В завершение Трамп напомнил, что встретится с ней через две недели.
24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня. Во время объявления о своей предстоящей отставке она не смогла сдержать слез.
Мэй покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну Трампа, который запланирован на 3 июня. После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу министерства внутренних дел Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.
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Комментарии3
В мире , Brexit , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Дональд Трамп , МИД , МВД , США , Великобритания , Япония
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