Зеленский назвал «старушкой» Британию

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Британию "старушкой. Об этом он заявил, выступая на форуме, передает "112 Украина ".

Зеленский сказал, что "старушка Великобритания" совсем недавно прожила неделю без угля.