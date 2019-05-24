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Роспуск Рады обойдется Украине в 300-400 миллионов долларов 

Р-Спорт + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Роспуск Верховной рады обойдется налогоплательщикам Украины в 300-400 миллионов долларов из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, сообщил первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.
"По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", — приводит слова Милованова в пятницу издание "Сегодня".
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.
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Комментарии
В мире , Политика , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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