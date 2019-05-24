Трампа рассмешили запинки главы демократов в конгрессе США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, на котором собраны моменты с запинки председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Трамп сопроводил ролик подписью "Запинки Пелоси во время пресс-конференций" (оно полностью напечатано прописными буквами).

Некоторые пользователи в ответах к этому твиту прикрепили похожие ролики с самим Трампом, на которых собраны смешные моменты из выступлений президента.