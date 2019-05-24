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Трампа рассмешили запинки главы демократов в конгрессе США 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, на котором собраны моменты с запинки председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Трамп сопроводил ролик подписью "Запинки Пелоси во время пресс-конференций" (оно полностью напечатано прописными буквами).
Некоторые пользователи в ответах к этому твиту прикрепили похожие ролики с самим Трампом, на которых собраны смешные моменты из выступлений президента.
В 2017 году сообщалось, что Трамп рассмешил японского премьер-министра Синдзо Абэ кормлением рыб.
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В мире , Видео , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , США
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