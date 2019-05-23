«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией и Радой

Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией . При этом ранее президент Украины неоднократно говорил о необходимости диалога с Кремлем. В администрации главы государства даже заявляли, что этот вопрос будут решать сами украинцы путем проведения референдума. Однако помимо вопросов внешней политики Владимиру Зеленскому предстоит решить ряд важнейших проблем. 23 мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады, но депутаты не настроены сдаваться.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве перед началом своего выступления на форуме «IFORUM — 2019».

В то же время уже на второй день полномочий нового главы государства руководитель администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос проведения переговоров с Россией будут решать сами украинцы с помощью референдума.

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум [вопроса о формате переговорного процесса с Россией], чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Позже Зеленский уточнил, что итоги референдума не будут носить обязательный характер.

«Мы должны слышать каждого человека. Это — не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — цитирует его пресс-служба.

О необходимости ведения диалога Зеленский говорил еще в ходе предвыборной кампании. «Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский в декабре в интервью Дмитрию Гордону

Судя по противоречивым заявлениям, президент еще не успел сформировать окончательное решение касательно внешней политики Украины.

Стоит отметить, что новому главе государства необходимо решить множество важных вопросов. Помимо международной сферы, Зеленского необходимо проводить внутреннюю политику, чему мешает противостояние главы государства с Верховной радой

Первым решением президента стал указ о роспуске парламента. 23 мая документ был опубликован в издании «Правительственный курьер» и тем самым вступил в силу.

Досрочные выборы в Раду пройдут уже 21 июля. Однако новому президенту так и не удалось полностью реализовать задуманное — выборы пройдут в соответствии со старым законом, так как депутаты не поддержали внесение изменений в закон о парламентских выборах.

22 мая Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским документ, которым предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%. За документ проголосовали 92 депутата при необходимых для его принятия 226 голосов. Таким образом, законопроекты не были даже включены в повестку.

Закон подразумевал переход Украины со смешанной системы, когда депутаты избираются и по округам, и по партийным спискам, на систему выборов только по партийным спискам.

Примечательно, что накануне президент провел встречу с лидерами фракций, чтобы как раз обсудить процедуру досрочных выборов. Результатом переговоров и стал список конкретных изменений в закон о парламентских выборах. Причем украинские политологи считают, что законопроект, который был подан в Раду, — это и есть компромиссный вариант, который устроил все стороны.

По крайней мере, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич открыто заявил, что парламентарии нарушают достигнутые накануне с президентом договоренности.

«Цинично обвинять сегодня кого-то в том, в чем вчера сами договорились. Если договорились, то такой закон и надо было принимать. Или еще вчера сказать: «Господин президент, фиг вам». А обманывать, простите, кидать — это некрасиво», — заявил Нестор Шуфрич, выступая с трибуны Рады.

Судя по всему, депутаты решили проигнорировать достигнутые договоренности. Несмотря на то что рейтинг доверия граждан к Раде находится на критически низком уровне (10,3%), тот факт, что первые законопроекты, поданные президентом, даже не вошли в повестку, отражается на репутации Зеленского.

Положение усугубляет и то, что глава государства не имеет политического опыта. Своими действиями депутаты Рады словно пытаются лишний раз акцентировать внимание на неопытности президента. Одним из главных противников Зеленского является спикер Рады Андрей Парубий , который не упускает возможности задеть президента.

Он, например, открыто обвиняет Зеленского в нарушении закона. По мнению спикера, указ президента о роспуске парламента является антиконституционным.

«Я убежден, что как глава Верховной рады, должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время, один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции…», — заявил Парубий в ходе заседания Верховной рады.

Кроме того, спикер парламента отметил, что законопроект, который рассматривался 23 мая, был подан с нарушениями.

«В Верховной раде — тотальная истерика, которой не было давно», — заявила депутат «Батькивщины» Алена Шкрум.

Проведение досрочных выборов серьезно изменило расклад игры, поэтому парламентарии пытаются всеми силами повлиять на ситуацию, чтобы сохранить власть в своих руках. В парламенте намечается противостояние между партией президента и «Блоком Петра Порошенко».

Рейтинг президента и его партии «Слуга народа» зашкаливает, и депутаты вынуждены приспосабливаться под это обстоятельство.

«Свежие рейтинги с полей показали, что переход на пропорциональную систему позволит президенту Владимиру Зеленскому завести в Раду 228 депутатов. Это больше, чем парламентское большинство. Таким образом, он бы мог сосредоточить в своих руках всю законодательную систему, не нуждаясь в поддержке никаких других политсил», — обращает внимание «Страна.ua».

Проведение досрочных выборов по старому закону вынуждает «Слугу народа» искать союзников и объединяться. Очевидно, последующие два месяца пройдут на фоне межпартийных переговоров о сотрудничестве.

На сегодняшний день большинство членов Рады — сторонники Порошенко. Тем не менее, многие его союзники могут переметнуться под крыло нового президента.

С другой стороны, назначение Андрея Богдана, бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского, главой администрации президента расценивается как очередное доказательство влияния бизнесмена на Зеленского. Этот факт может, напротив, стать поводом для объединения депутатов против президента, за которым, по их мнению, стоит олигарх.

Пока депутаты размышляют о раскладе сил, «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка собирает подписи для обращения в Конституционный суд о незаконности роспуска Рады.

Для принятия решений Конституционным судом необходимо согласие 10 судей. Судя по всему, депутаты «Народного фронта» решили направить свои силы на политические маневры в суде.

Тем временем на сайте президента Украины появилось две петиции с требованием отставки Владимира Зеленского. Одна из них набрала за сутки более 25 тыс. подписей, что обязывает президента ее рассмотреть.

«Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», — говорится в петиции.

Автор второй петиции требует отставки Зеленского через полгода, если новый глава государства не выполнит данные им обещания: «Если он не выполнит снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты, то тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку».

В целом, перед президентом встал целый ряд вызовов и проблем, которые он пообещал решить. Несомненно, новичку в политике Зеленскому придется не просто.