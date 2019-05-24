Инцидент с журналистом: Ляшко потребовал завести дело на Зеленского

В своём обращении лидер «Радикальной партии» отметил, что неадекватная реакция секьюрити избранного президента страны последовала после вопроса о кадровых назначениях.

«Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности», — написал Ляшко.