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Инцидент с журналистом: Ляшко потребовал завести дело на Зеленского 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский политик Олег Ляшко на своей странице в Facebook опубликовал сообщение с требованием к Генеральной прокуратуре завести уголовное дело по факту того, что «охранники Зеленского избили журналиста».
В своём обращении лидер «Радикальной партии» отметил, что неадекватная реакция секьюрити избранного президента страны последовала после вопроса о кадровых назначениях.
«Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности», — написал Ляшко.
Впервые информация о том, что журналист издания Liga.net Юрий Смирнов был избит охранниками Владимира Зеленского при попытке задать президенту вопрос, появилась в Telegram-канале «Катимся!». Позже украинские СМИ растиражировали новость, придав ей оттенок скандальности. Впрочем, позже сам Смирнов на странице сайта Liga.net выступил с опровержением. Журналист заявил, что его при попытке прорваться к главе государства, его оттеснили охранники Зеленского. В результате молодой человек получил несколько ударов локтем в живот, которые, однако, нельзя назвать «целенаправленными».
Комментарии
В мире , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Юрий Смирнов , Генпрокуратура РФ
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