Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество подписей

Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек — именно столько необходимо подписей, чтобы его рассмотрел глава Украины.

Авторам петиции давалось в общей сложности около трёх месяцев для сбора подписей.

Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая. К 12:45 мск 23 мая она уже собрала более 15 тыс. подписей.

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал петицию.