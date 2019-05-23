Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек — именно столько необходимо подписей, чтобы его рассмотрел глава Украины.
Авторам петиции давалось в общей сложности около трёх месяцев для сбора подписей.
Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая. К 12:45 мск 23 мая она уже собрала более 15 тыс. подписей.
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал петицию.