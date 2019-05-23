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Боевики предприняли две попытки прорыва на юге Идлиба 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" предприняли вечером 22 мая две попытки прорыва. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Вечером минувшего дня террористами были предприняты две попытки прорвать позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Медан (западнее населенного пункта Кафр-Нбуда) и Эль-Хауш (восточнее населенного пункта Кафр-Нбуда)", — говорится в пресс-релизе.
В атаках участвовали до 200 боевиков, две боевые машины пехоты и девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами, отметили в Минобороны. Террористы отступили с наступлением темного времени суток, "потеряв более 40 человек убитыми, одну БМП и два пикапа".
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В мире , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра
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