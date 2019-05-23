Боевики предприняли две попытки прорыва на юге Идлиба

"Вечером минувшего дня террористами были предприняты две попытки прорвать позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Медан (западнее населенного пункта Кафр-Нбуда) и Эль-Хауш (восточнее населенного пункта Кафр-Нбуда)", — говорится в пресс-релизе.

В атаках участвовали до 200 боевиков, две боевые машины пехоты и девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами, отметили в Минобороны. Террористы отступили с наступлением темного времени суток, "потеряв более 40 человек убитыми, одну БМП и два пикапа".