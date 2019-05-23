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Боевики выпустили четыре снаряда в направлении авиабазы «Хмеймим» в Сирии 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Боевики 22 мая выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим" в Сирии, все ракеты обнаружены и уничтожены, сообщает Минобороны России.
"Около 19.00 боевики осуществили пуск четырех снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим". Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* и в южных районах Идлибской зоны деэскалации.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В мире , Ближний Восток , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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