Боевики 22 мая выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим" в Сирии, все ракеты обнаружены и уничтожены, сообщает Минобороны России.
"Около 19.00 боевики осуществили пуск четырех снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим". Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* и в южных районах Идлибской зоны деэскалации.
* Террористическая организация, запрещена в России