Боевики выпустили четыре снаряда в направлении авиабазы «Хмеймим» в Сирии

Боевики 22 мая выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим" в Сирии , все ракеты обнаружены и уничтожены, сообщает Минобороны России "Около 19.00 боевики осуществили пуск четырех снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим". Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена", — говорится в сообщении. Согласно сообщению, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" * и в южных районах Идлибской зоны деэскалации. * Террористическая организация, запрещена в России