СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не смог дозвониться до племянницы Виктории 9 мая и оставил сообщение на автоответчике. Аудиозапись послания опубликовала газета "МК".

Скрипаль поздравил племянницу с праздником и пожелал всего самого доброго. Он также поинтересовался состоянием здоровья племянницы и ее мужа после нападения, которое произошло в начале апреля из-за конфликта с ТСЖ в Ярославле.

"У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже", — добавил он.

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон бездоказательно заявляет, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Такого же мнения придерживаются США, которые ввели в августе 2018 года ряд санкций и пообещали принять второй пакет ограничительных мер, который на сегодняшний день так и не принят.