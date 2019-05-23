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СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: AFP
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не смог дозвониться до племянницы Виктории 9 мая и оставил сообщение на автоответчике. Аудиозапись послания опубликовала газета "МК".
Скрипаль поздравил племянницу с праздником и пожелал всего самого доброго. Он также поинтересовался состоянием здоровья племянницы и ее мужа после нападения, которое произошло в начале апреля из-за конфликта с ТСЖ в Ярославле.
"У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже", — добавил он.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон бездоказательно заявляет, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Такого же мнения придерживаются США, которые ввели в августе 2018 года ряд санкций и пообещали принять второй пакет ограничительных мер, который на сегодняшний день так и не принят.
Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Комментарии1
В мире , Сергей Скрипаль , Сергей Лавров , ГРУ
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