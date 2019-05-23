Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»

"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Пора это сделать", — заявил Зеленский на форуме интернет-инноваций.

По его словам, эта программа будет предусматривать четыре уровня: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством.