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Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Пора это сделать", — заявил Зеленский на форуме интернет-инноваций.
По его словам, эта программа будет предусматривать четыре уровня: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством.
"Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались, как можно отозвать, какие бы петиции готовили, как вы можете дополнить тот или иной законопроект. Поэтому я, правда, мечтаю о нашей "стране в смартфоне", чтобы мы были первыми в мире", — заявил Зеленский.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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