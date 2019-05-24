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Освободивший экс-президента Армении судья ушел в отставку 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: aysor.am
Глава Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагик Арутюнян подал заявление о своей отставке. Об этом сообщает News.am со ссылкой на заявление Арутюняна.
По словам Арутюняна, он не считает свое дальнейшее пребывание в должности целесообразным после начала очередной волны протестов в стране, направленных на этот раз против судебной власти. В своем прощальном обращении он пожелал коллегам удачи и «дальнейшей плодотворной работы в деле становления независимой судебной власти». Также он выразил уверенность, что после отставки у него будет больше времени для международной деятельности.
Вскоре после этого заявление об отставке подал также и брат экс-главы ВСС генерал-лейтенант Арзуман Арутюнян, который занимал пост заместителя директора Совета национальной безопасности Армении.
20 мая глава правительства Армении Никол Пашинян объявил о необходимости провести масштабную реформу судебной системы. По его словам, судебная система страны является проблемой, поскольку решения судей вызывают «волнения в обществе». Решить эту проблему он пообещал с помощью «хирургического вмешательства».
В тот же день сторонники премьер-министра заблокировали входы в суды по всей стране, в том числе здание Верховного судебного совета. К действиям их призвал сам Пашинян на следующий день после того, как суд принял решение освободить из под стражи бывшего президента республики Роберта Кочаряна.
Кочарян был арестован 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова взяли под арест после жалобы Генпрокуратуры. В последний раз мера пресечения в отношении экс-главы государства была изменена после поручительства бывшего президента Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и действующего главы Арцаха Бако Саакяна.
Гагик Арутюнян занимал пост главы ВСС с 5 марта 2018 года, до этого он долгие годы был председателем Конституционного суда Армении.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Бако Саакян , Аркадий Гукасян , Роберт Кочарян , Генпрокуратура РФ , Армения
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