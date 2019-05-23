В команде Зеленского захотели сократить число депутатов Рады

По мнению Стефанчука, на такой шаг стоит пойти из-за того, что население Украины за последние годы существенно сократилось.

«Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то [народных депутатов] было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?» — сказал он.

Также представитель президента предложил провести в стране новую перепись населения.

Ранее Стефанчук рассказал о планах Владимира Зеленского на первые сто дней президентского срока. По его словам, глава государства займется реформой администрации президента и «запуском аудита государства».

Накануне, 22 мая, Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательного законодательства. Президент предложил перейти к пропорциональной системе, снизить проходной барьер до трех процентов, а также использовать на выборах закрытые списки.

Число депутатов украинского парламента неоднократно менялось. В 1938 году первый созыв Верховного совета УССР состоял из 304 депутатов. После присоединения к СССР Западной Украины в совет дополнительно избрали еще 80 парламентариев. После распада СССР была принята конституция Украины, согласно которой Верховная Рада состоит из 450 парламентариев.

На Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Тогда в стране проживали 48,2 миллиона человек. По данным Госстата Украины, к началу 2018 года население страны сократилось на 6 млн человек и составило 42,2 миллиона человек.