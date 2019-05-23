Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В команде Зеленского захотели сократить число депутатов Рады 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в интервью газете «Левый берег» заявил, что число депутатов Верховной Рады необходимо пересмотреть.
По мнению Стефанчука, на такой шаг стоит пойти из-за того, что население Украины за последние годы существенно сократилось.
«Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то [народных депутатов] было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?» — сказал он.
Также представитель президента предложил провести в стране новую перепись населения.
Ранее Стефанчук рассказал о планах Владимира Зеленского на первые сто дней президентского срока. По его словам, глава государства займется реформой администрации президента и «запуском аудита государства».
Накануне, 22 мая, Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательного законодательства. Президент предложил перейти к пропорциональной системе, снизить проходной барьер до трех процентов, а также использовать на выборах закрытые списки.
Число депутатов украинского парламента неоднократно менялось. В 1938 году первый созыв Верховного совета УССР состоял из 304 депутатов. После присоединения к СССР Западной Украины в совет дополнительно избрали еще 80 парламентариев. После распада СССР была принята конституция Украины, согласно которой Верховная Рада состоит из 450 парламентариев.
На Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Тогда в стране проживали 48,2 миллиона человек. По данным Госстата Украины, к началу 2018 года население страны сократилось на 6 млн человек и составило 42,2 миллиона человек.
Последние новости
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина Белоруссия задумалась об альтернативе российской нефти В Кремле прокомментировали выход ток-шоу на «Би-би-си» с Путиным в роли ведущего
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы потребовали отставки Зеленского340
В Москве гастарбайтеры захватили трех подростков в «рабство»48
«Страшнее американских шпионов»: Розенбаум об угрозе нацбезопасности8
Крым ответил на призыв НАТО216
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1161
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
04:50
У экс-министра Абызова нашли наркотики
Происшествия
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:23
ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв
Происшествия
00:55
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому
В мире Украина
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение