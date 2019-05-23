США подготовились к войне с Ираном

Центральное командование армии США запросило усиление своих оборонных способностей и дополнительное вооружение. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По их информации, запрос может привести к дополнительной отправке 5-10 тысяч солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану . Как отмечается, усиление также может подразумевать под собой получение системы противоракетной обороны Patriot и размещение большего числа военных кораблей в регионе.

Собеседники телеканала отметили, что 23 мая в Белом доме состоится встреча, на которой предложение будет рассмотрено. В то же время, будет ли оно одобрено и в каком объеме, не уточняется.

Сейчас на Ближнем Востоке служат от 60 до 80 тысяч американских солдат, отмечает ABC News. Это в том числе 14 тысяч в Афганистане, по 10 тысяч в Кувейте и Катаре, пять — в Ираке и две — в Сирии.

Ранее в мае Трамп признался в нежелании воевать с Ираном.

В тот же день два эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана. До этого американская армия привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы иранской агрессии.

15 мая сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).