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США подготовились к войне с Ираном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hoshang Hashimi / AP
Центральное командование армии США запросило усиление своих оборонных способностей и дополнительное вооружение. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
По их информации, запрос может привести к дополнительной отправке 5-10 тысяч солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану. Как отмечается, усиление также может подразумевать под собой получение системы противоракетной обороны Patriot и размещение большего числа военных кораблей в регионе.
Собеседники телеканала отметили, что 23 мая в Белом доме состоится встреча, на которой предложение будет рассмотрено. В то же время, будет ли оно одобрено и в каком объеме, не уточняется.
Сейчас на Ближнем Востоке служат от 60 до 80 тысяч американских солдат, отмечает ABC News. Это в том числе 14 тысяч в Афганистане, по 10 тысяч в Кувейте и Катаре, пять — в Ираке и две — в Сирии.
21 мая госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд проинформировали обе палаты Конгресса о стратегии американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана. После этого демократы выразили тревогу из-за возможного начала конфликта.
Ранее в мае Трамп признался в нежелании воевать с Ираном.
В тот же день два эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана. До этого американская армия привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы иранской агрессии.
15 мая сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.
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Комментарии4
В мире , Ближний Восток , Джозеф Данфорд , Дональд Трамп , Комитет начальников штабов , Центральный банк России , телеканал АВС , Иран , США
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