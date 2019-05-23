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Германия рассказала о русской угрозе 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Markus Schreiber / AP
Россия с помощью военной силы представляет угрозу Европе. Об этом рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телерадиокомпании WDR, которая ведет трансляцию с форума, посвященному единству Европы.
«Мы в Европе чувствуем более чем достаточно давления извне. В последние годы мир резко изменился […] Россия с помощью военной силы пытается изменить политику — и в Сирии, и на Украине», — поведал Маас.
Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что единая Европа испытывает проблемы из-за США, которые отказываются от международных обязательств, и от Китая, который пытается расколоть ЕС с помощью экономического влияния.
Ранее 17 мая Маас призвал вернуть России полноправное членство в Совете Европы.
«Место России — в Совете Европы, со всеми правами и обязанностями, которые с этим связаны», — заявил он журналистам перед вылетом в Хельсинки, где проходила конференция Комитета министров Совета Европы.
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Комментарии
В мире , МИД , ЕС , Совет Европы , Германия
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