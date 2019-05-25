На Украине началась избирательная кампания по выборам в Раду

Глава ЦИК Украины 24 мая Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной кампании по досрочным выборам в Верховную раду . Она заявила, что у Центризбиркома нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам.

Причина, по которой были объявлены досрочные выборы в Раду, — указ о роспуске предыдущего состава парламента президентом Владимиром Зеленским , вступивший в силу 23 мая.

Официальной причиной роспуска стало отсутствие в Раде партийной коалиции, на которую может опереться правительство. Неофициальная причина — низкий уровень доверия населения к законодателям.

Сама Рада активно сопротивляется указу о роспуске и досрочным выборам. 62 депутата сразу после подписания соответствующего указа президентом Украины Владимиром Зеленским обратились в конституционный суд с обжалованием документа, заявил журналистам представитель партии «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий напрямую назвал решение Зеленского незаконным.

ЦИК Украины в ответ напомнил, что, согласно действующему законодательству, суды не имеют права останавливать избирательный процесс после его начала.

До роспуска Рады парламентские кресла были единственным (но весомым) преимуществом старых политических сил перед партией нового президента. Теперь же это преимущество обнулилось — и данные соцопросов для бывших фракций неутешительны.

Тем временем Верховная рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в избирательной системе, предложенных Зеленским. Президент надеялся на переход к выборам по партийным спискам и снижение проходного барьера — с 5% до 3%. В случае успеха это могло увеличить число политических сил в парламенте, а, следовательно — ослабить старые крупные партии и создать новые возможности для коалиции.

При этом глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что депутаты Верховной рады во время совещания перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство обманули главу государства Владимира Зеленского. Депутаты, по его словам, обещали поддержку инициативе президента. Богдан намерен предоставить в качестве доказательства запись этих переговоров, передает ТАСС.

Собственные проблемы в связи с выборами обозначил и ЦИК Украины. Глава избирательного ведомства уже посетовала на технические трудности. В случае если власти не помогут, ЦИК не успеет напечатать избирательные бюллетени к сроку. Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает это заявление «затягиванием со стороны пропорошенковских сил, которые хотят заниматься саботажем выборного процесса».

Эксперты считают роспуск Рады «логичным и закономерным», так как он позволит Зеленскому обновить высшие эшелоны украинской власти и уменьшить влияние представителей старого режима.

Шансы на это весьма велики — по данным исследования группы «Рейтинг», партия действующего президента «Слуга народа» уверенно лидирует в соцопросах, ее рейтинг достигает 40%. Отрыв от других партий более чем убедительный — свой голос любому из ближайших преследователей готовы отдать максимум около 10% избирателей.

Сам экс-президент Порошенко при этом решил отойти от собственного «бренда» в названии партии. Партийцы приняли решение сменить название «Блок Петра Порошенко „Солидарность“ на название „Европейская солидарность“. Сама замена имени будет утверждена на съезде партии, который состоится 31 мая, передает ТАСС.

Идея досрочных выборов в Верховную раду нашла активное одобрение среди населения — более 70% украинцев высказались в ее поддержку. Чуть больше половины жителей Украины заявили о своем намерении голосовать за новые политические силы вместо старых парламентских партий. Запрос на обновление всеобъемлющ — и локомотивом этого процесса вполне может стать партия „Слуга народа“.

Последняя, помимо уверенного лидерства в соцопросах во всех регионах страны, отметилась и рядом других инфоповодов. Например, представитель Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что идеологией „Слуги народа“ будет либертарианство, суть которого сводится к продвижению экономических свобод, снижению госрегулирования, активному влиянию граждан на политику.

»Мы боремся за то, что предлагаем новую модель отношений на Украине… Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики — открытой, ответственной и понятной. Здесь мы используем вещи, о которых говорим — и диджитализация, и открытое общество» — приводит слова Стефанчука Интерфакс.

Идеологом либертарианства считают писательницу и общественного деятеля Айн Рэнд , эмигрантку из России. Свои идеи она изложила в книге «Атлант расправил плечи», которая считается библией сторонников либертарианской идеологии.

Политолог Андрей Окара , который знаком с украинской политической системой, считает, что подобный выбор свидетельствует, что идеологами партии была выбрана интересная идея, под которой нет реального содержания.

Однако независимо от популярности идей Айн Рэнд, как показывают те же соцопросы, для украинцев социально-экономическая программа партии стала важнейшим критерием поддержки — об этом заявили 59% избирателей. «Слуга народа» просто отвечает на общественные запросы.

На данный момент партия Зеленского на коне — но ситуация вполне может измениться. Рейтинг «Слуги народа» во многом определяется рейтингом самого украинского президента. Последний же вполне может колебаться — после вступления Зеленского на его поддержке будут напрямую отражаться любые успехи и неудачи в политике страны. В том числе и те, что спровоцированы представителями старой власти — поэтому президент и спешит с досрочными выборами в Раду.

При этом политолог Окара считает, что столь короткий срок для проведения политической кампании работает против Зеленского. «В условиях транзита власти провести кампанию в столь короткий срок — рискованная авантюра», — говорит эксперт «Газете.Ru». Окара объясняет, что выборы приходятся на пору, когда многие молодые избиратели Зеленского будут либо на отдыхе в разных частях Украины, либо за границей: «Те, кто голосовали за него, — это люди, которые раньше вообще не ходили на выборы. И теперь от них снова будут требовать сверхподвига», — рассуждает Окара.

Долгое время работавший на Украине политолог Бондаренко считает, что двух месяцев для проведения кампании вполне достаточно. Единственная проблема, которую видит эксперт, — это депутаты-«одномандатники», которых у Зеленского нет. «Но я думаю, хорошие люди найдутся», — резюмирует Бондаренко.