Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского

В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского.

Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм. Сразу после инаугурации мужа она завела другу страницу. Среди удаленных снимков нашлись фото со свадьбы Зеленских. Так же в старом аккаунте были фотографии совместных тусовок с друзьями мужа и их совместного отдыха.

В прошлом Елена Зеленская писала сценарии для выступлений мужа в телешоу «Студия „Квартал 45“ и команды КВН.

Теперь когда она стала первой леди Украины, многие из этих снимков могут породить ненужные сплетни.