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Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского 

Рамблер 36 минут назад
В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского.
Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм. Сразу после инаугурации мужа она завела другу страницу. Среди удаленных снимков нашлись фото со свадьбы Зеленских. Так же в старом аккаунте были фотографии совместных тусовок с друзьями мужа и их совместного отдыха.
В прошлом Елена Зеленская писала сценарии для выступлений мужа в телешоу «Студия „Квартал 45“ и команды КВН.
Теперь когда она стала первой леди Украины, многие из этих снимков могут породить ненужные сплетни.
В мире , Фото , Елена Зеленская
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