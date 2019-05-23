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В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили диверсии 

Р-Спорт + ещё 3 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Группа украинских силовиков, задержанная ополченцами, планировала ряд диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе в отношении сотрудников миссии ОБСЕ, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что задержали группу украинских диверсантов. При них найдены взрывчатка, фальшивые форма и документы ДНР.
"В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми диверсантов. В настоящий момент диверсанты дают признательные показания. С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ", — сказал Безсонов.
По его словам, "инициатива о заброске ДРГ исходила лично от командующего операцией объединенных сил Александра Сырского".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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