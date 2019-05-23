Зеленский по-уругвайский? Зять российского миллиардера пойдет в президенты

Рыболовлев — №17 в рейтинге «Форбса» богатейших бизнесменов России (6,8 миллиарда долларов), бывший совладелец «Уралкалия» , нынешний — футбольного клуба «Монако».

Мужем старшей дочери Рыболовлева, 30-летней Екатерины, является уругваец Хуан Сартори — основатель и президент конгломерата Union Group и совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд».

По данным «Форбса», 38-летний Сартори, не имеющий никакого политического опыта, сделает попытку стать президентом родной страны — поучаствует в праймериз консервативной Национальной партии и баллотируется в главы государства в случае победы на них. Праймериз состоятся 30 июня, выборы президента — в октябре.

Собеседник в окружении Рыболовлева подтвердил изданию эту информацию. По его словам, Рыболовлев считает участие зятя в выборах его личным делом и не спонсирует его предвыборную кампанию.