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Зеленский по-уругвайский? Зять российского миллиардера пойдет в президенты 

Рамблер + ещё 5 47 минут назад
Фото: facebook.com/JuanSartoriUY
Зять Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори может стать президентом Уругвая, сообщает «Форбс».
Рыболовлев — №17 в рейтинге «Форбса» богатейших бизнесменов России (6,8 миллиарда долларов), бывший совладелец «Уралкалия», нынешний — футбольного клуба «Монако».
Мужем старшей дочери Рыболовлева, 30-летней Екатерины, является уругваец Хуан Сартори — основатель и президент конгломерата Union Group и совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд».
По данным «Форбса», 38-летний Сартори, не имеющий никакого политического опыта, сделает попытку стать президентом родной страны — поучаствует в праймериз консервативной Национальной партии и баллотируется в главы государства в случае победы на них. Праймериз состоятся 30 июня, выборы президента — в октябре.
Собеседник в окружении Рыболовлева подтвердил изданию эту информацию. По его словам, Рыболовлев считает участие зятя в выборах его личным делом и не спонсирует его предвыборную кампанию.
Комментарии
В мире , Дмитрий Рыболовлев , Уралкалий , Forbes , Уругвай
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