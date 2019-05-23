Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету 

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сообщил в своём микроблоге в Twitter, что страна провела успешный пуск баллистической ракеты «Шахин-2» класса «земля-земля».
«Проведены успешные тренировочные пуски баллистической ракеты «земля-земля» Шахин-II», —написал Гафур.
Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 23 мая 2019 г.
По его словам, ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1500 километров.
«Шахин-II полностью удовлетворяет потребностям Пакистана в обеспечении желаемой стратегической стабильности в регионе», — добавил генерал-майор.
В марте глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает китайские ракеты угрозой для России.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя это заявление, отметил, что если будут проводиться новые переговоры по поводу РСМД, то в них должны учитываться все потенциалы государств, обладающих ядерным оружием средней дальности, включая Индию и Пакистан.