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Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ispr.gov.pk
Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сообщил в своём микроблоге в Twitter, что страна провела успешный пуск баллистической ракеты «Шахин-2» класса «земля-земля».
«Проведены успешные тренировочные пуски баллистической ракеты «земля-земля» Шахин-II», —написал Гафур.
По его словам, ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1500 километров.
«Шахин-II полностью удовлетворяет потребностям Пакистана в обеспечении желаемой стратегической стабильности в регионе», — добавил генерал-майор.
В марте глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает китайские ракеты угрозой для России.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя это заявление, отметил, что если будут проводиться новые переговоры по поводу РСМД, то в них должны учитываться все потенциалы государств, обладающих ядерным оружием средней дальности, включая Индию и Пакистан.
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В мире , Азия , Армия , Оружие , Алексей Подберезкин , Министерство обороны , МГИМО , Пакистан
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