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Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией 

RT на русском + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведёт против нас не только горячую войну, но и информационную — опасно и безответственно», — написал музыкант на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
При этом он напомнил о последствиях референдумов в Донбассе и Крыму и выразил сожаление в связи с подобной инициативой со стороны действующего украинского президента.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
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