Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведёт против нас не только горячую войну, но и информационную — опасно и безответственно», — написал музыкант на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

При этом он напомнил о последствиях референдумов в Донбассе и Крыму и выразил сожаление в связи с подобной инициативой со стороны действующего украинского президента.