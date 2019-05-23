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В НАТО призвали Россию покинуть Крым 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Reuters
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Он также потребовал от Москвы освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Ранее вступивший в должность президента Украины Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева.
При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии16
В мире , Политика , НАТО , Республика Крым
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