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НАТО — России: «Покиньте Крым и освободите украинских моряков» 

Вести.Ru + ещё 5 35 минут назад
Фото: Reuters
Глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич заявил, что альянс не собирается признавать Крым территорией Российской Федерации. Это произошло во время заседания начальников генеральных штабов стран — членов НАТО в Брюсселе. О заявлении сообщает информационное агентство UNIAN, ссылаясь на пресс-службу НАТО.
Пич подчеркнул, что НАТО не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма.
"Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым", — цитирует слова Пича Газета.ru.
Также глава комитета добавил, что альянс призывает Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Азовском море.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с призывом ввести против России новые санкции за Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Однако Украина и большинство стран Запада не признают этого. Также западные страны настаивают на том, что военные РФ присутствуют в Донбассе, Кремль отвергает эти обвинения.
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Комментарии233
В мире , Войска , Политика , Владимир Зеленский , НАТО , Газета.Ru , Республика Крым
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