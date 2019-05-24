Британия отказалась выполнять решение ГА ООН по архипелагу Чагос

Лондон не признает претензии Маврикия на суверенитет над архипелагом Чагос и выражает разочарование обсуждением этого вопроса в Международном суде и Генеральной Ассамблее ООН , заявили в британском МИД

Так, по словам представителя британского МИД, не был обеспечен консенсус заинтересованных сторон для передачи вопроса в Гаагу , передает РИА «Новости» со ссылкой на кипрское агентство новостей CNA.

«Совместные военные объекты Великобритании и США на Британской территории в Индийском океане помогают людям в Великобритании и по всему миру быть в безопасности от терроризма, организованной преступности и пиратства», — сказал представитель МИД.

Он подчеркнул, что «статус региона как британской территории имеет важное значение для ценности общих объектов и наших общих интересов — расположение, которое невозможно повторить».

В Лондоне добавил, что архипелаг Чагос находится под постоянным британским правлением с 1814 года. «Маврикий никогда не имел суверенитета над ним, и мы не признаем претензии. Однако с 1965 года мы взяли на себя долгосрочное обязательство передать Маврикию суверенитет над территорией, когда она больше не будет нужна для оборонительных целей. Мы выполняем это обязательство», — сказал он.

23 мая Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, предполагающую прекращение контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане, к северо-востоку от Маврикия.

Напомним, Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.