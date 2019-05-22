Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

"Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства", — сообщил адвокат.

Он разместил копию обращения экс-президента Грузии.

"Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта Конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", — написал Саакашвили.

Он отметил, что если у президента есть сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство, то он может дать распоряжение главе погранслужбы о том, что экс-глава Грузии имеет право въехать на Украину, чтобы в последующем защитить свои права в суде.