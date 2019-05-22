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На Украине заявили о неспособности страны выжить без ЕС и НАТО 

RT на русском + ещё 2 48 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не в состоянии выжить без НАТО и Европейского союза.
Об этом сообщает «112 Украина».
«Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции. И он разделяется как минимум половиной украинского населения и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнёры, без которых мы не выживем», — сказал он.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович сказал, что в настоящий момент Украина является колонией. А его коллега и лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.
RT на русском: последние новости
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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