На Украине заявили о неспособности страны выжить без ЕС и НАТО

Европейского союза. Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не в состоянии выжить без НАТО Об этом сообщает «112 Украина». «Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции. И он разделяется как минимум половиной украинского населения и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнёры, без которых мы не выживем», — сказал он. Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович сказал, что в настоящий момент Украина является колонией. А его коллега и лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.