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Ирландия и Чехия выбирают Европарламент 

Вести.Ru + ещё 17 3 минуты назад
Фото: www.vesti.ru
Сегодня второй день голосования в Европарламент. Это самые длительные выборы, они идут 4 дня.
Избирательные участки этим утром откроются в Ирландии и Чехии. При этом в Чешской Республике можно будет проголосовать еще и завтра.
Накануне волю граждан выясняли в Великобритании и Нидерландах. Лондон пообещал озвучить результаты в 27 мая, Амстердам предварительные итоги подвел еще до полуночи, сообщает "Россия 24".
Лидером гонки стала лейбористская партия. Из 26 мест, положенных Голландии, она получила 5. Правящей партии премьер-министра Марка Рютте досталось 4 мандата. А главными проигравшими оказались ультраправые. "Партия свободы", по предварительным подсчетам, будет иметь в Европарламенте лишь одно место.
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В мире , Brexit , Мигранты , Марк Рютте , Европарламент , Чехия
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