Русский вопрос: зачем Зеленскому референдум

Нетривиально начавший свое президентство на Украине Владимир Зеленский продолжает выдвигать креативные политические идеи. В частности, он предложил провести всеукраинский референдум о формате переговоров Украины с Россией . За что проголосуют украинцы, какие вопросы будут им предложены и можно ли вообще в данном случае добиться мира, опираясь на мнение народа?

Свеженазначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан, многолетний личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского, заявил, что президент намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. По словам, Богдана, правительство думает вынести данный вопрос на референдум, чтобы не только депутаты и глава государства, но и жители Украины приняли решение. Он также сообщил, что вопросы референдума затронут конфликт в Донбассе.

Это совершенно неизбежно, поскольку Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко , считает, что Россия участвует в этом конфликте. И понятно, что предметом переговоров с Россией должен быть в том числе мир на этой территории.

В России идею референдума прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . По его словам, Кремль считает это внутренним делом Украины.

«Главное, чтобы был толк. Главное, что была бы эффективность», — сказал Песков.

Идея референдума, как инаугурационная речь, — попытка Зеленского объединить нацию, которую во время правления Петра Порошенко (подписавшего под занавес закон о государственном языке) старательно украинизировали, а русский язык буквально выводили из культурного кода. Сам референдум предполагает, что его результатам должны подчиниться политики любого толка, что в нестабильной политической ситуации, возможно, является едва ли не единственным способом поиска варианта решения того или иного вопроса.

Кроме того, референдум — мощный стимул для роста политического самосознания граждан и доверия к органам власти. Экономия здесь, как показал пример Екатеринбурга , чревата социальным взрывом и еще большей поляризацией общества.

Разумеется, сам исход референдума и весь его смысл критически зависят от того, какими будут формулировки вопросов и где именно он пройдет. Зеленский заявляет, что Крым и Донбасс — украинская земля. Значит ли это, что он собирается проводить референдум в Крыму и «народных республиках» Донбасса. В Крыму это невозможно по определению. А часть территории Донбасса украинские власти тоже не контролируют и способов провести там референдум не имеют.

К тому же заведомо очевидно, что если Россия и готова гипотетически обсуждать какие-то предложения новой украинской власти по Донбассу (Москва не признает народные республики), то вопрос принадлежности Крыма, с точки зрения России, не обсуждается в принципе.

Однако в зависимости от формулировок вопросов Зеленский может получить как инструмент манипулирования украинским общественным мнением, так и некоторую политическую базу для своих попыток достичь мира. Ведь в своей инаугурационной речи он назвал мир в Донбассе своей главной политической задачей.

При этом очевидно, что вопросы можно задать так, что ответы дадут простор для самых разных, в том числе взаимоисключающих трактовок.

Скорее всего, если такой референдум и состоится, эти вопросы будут максимально общими, потому что конкретные детали таких переговоров — все-таки прерогатива профессиональных политиков, а не «общественного мнения».

Главным смыслом такого референдума видится задача украинской власти получить представление о том, какая доля жителей страны готова к сближению с Россией (отдельный вопрос — на каких условиях), а какая настроена непримиримо и надеется на силовое решение проблемы Донбасса или изменение позиции России под влиянием каких-то внешних факторов.

Между тем некоторый задел для мира между нашими народами — пока, увы, не между государствами — безусловно, существует. По данным совместного опроса Киевского международного института социологии и «Левада-центра» (исследование проводилось в феврале 2019 года, то есть еще в президентство Порошенко и до первого тура украинских выборов), хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились.

В России антиукраинские настроения существенно сильнее, чем на Украине антироссийские: хорошо или очень хорошо относились к Украине 34% россиян, плохо или очень плохо — 55%, 10% — не определились.

По оценкам украинских социологов, за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 57%), в то время как доля позитивно относящихся к Украине россиян практически не менялась и составляла примерно треть населения (32-34%).

Украинских и российских респондентов спрашивали об отношении отдельно к руководству другой страны и к ее населению. К гражданам России положительно относится 77% украинцев, тогда как к руководству России — только 13% (преимущественно за счет жителей восточных областей и Донбасса). При этом к гражданам Украины положительно относятся 82% россиян, тогда как к руководству Украины (тогда речь шла о президенте Петре Порошенко) — только 7%. Понятно, что пропаганда двух стран играет огромную роль в формировании негативного отношения граждан Украины и России именно к руководителям соседней страны. Однако отношения между двумя народами остаются достаточно благожелательными — подавляющее большинство украинцев и россиян не видят друг в друге врагов.

К слову, согласно тому же опросу 87% украинцев хотят, чтобы Украина была независимой страной, и только 17% россиян видят Украину с Россией одной страной (правда, в феврале 2018 года таких было еще меньше, 10%). Иными словами, подавляющее большинство россиян считают Украину независимым государством, а подавляющее большинство граждан Украины не хотят быть частью России.

Интересно, какие результаты дал бы подобный референдум о переговорах с Украиной в России (хотя по российскому закону в принципе запрещено выносить на всенародное обсуждение вопросы внутренней и внешней политики и любые вопросы, касающиеся конкретных действий властей)? Понятно, что и у нас результаты напрямую зависели бы от формулировок вопросов. Но с большой долей вероятности можно говорить о том, что большинство россиян не поддержали бы войну или постоянную конфронтацию.

Так или иначе, Зеленский на волне популярности пытается сделать важную вещь: спросить у самих украинцев, что они думают о возможности переговоров с Россией и достижении мира. Отвечать за последствия этого референдума, как и за свое обещание добиться мира в Донбассе придется все равно Зеленскому. Как показывает пример Brexit, этот процесс для политиков может быть мучительным. Но Зеленский, по крайней мере, готов проявить себя в этом вопросе «слугой народа» — узнать у граждан своей страны, чего хотят они. Все.