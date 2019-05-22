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Представитель Зеленского признал, что на Украине осталось 30 млн человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
После переписи населения станет очевидно, что на Украине проживает 30 млн человек, тогда как раньше численность населения достигала 52 млн, считает представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Представитель Зеленского в Раде предложил пересмотреть количество депутатов в украинском парламенте, передает ТАСС.
«Сегодня обсуждают количество депутатов, 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть», — заявил Стефанчук в интервью украинскому изданию «Левый берег».
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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