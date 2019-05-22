Представитель Зеленского признал, что на Украине осталось 30 млн человек

После переписи населения станет очевидно, что на Украине проживает 30 млн человек, тогда как раньше численность населения достигала 52 млн, считает представитель президента Украины Владимира Зеленского Верховной раде Руслан Стефанчук. Представитель Зеленского в Раде предложил пересмотреть количество депутатов в украинском парламенте, передает ТАСС. «Сегодня обсуждают количество депутатов, 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть», — заявил Стефанчук в интервью украинскому изданию «Левый берег».