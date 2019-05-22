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Президент Австрии привел к присяге новых министров переходного правительства 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге на министерские посты экспертов, которые вошли в переходное правительство республики на период правления до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре. Церемония состоялась в среду в канцелярии президента.
Новые министры сменили ушедших в отставку от Австрийской партии свободы (АПС) после событий, последовавших за публикацией скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Беспартийная министр иностранных дел Карин Кнайсль, которая вошла в правительство по предложению АПС, осталась на своем посту.
Пост вице-канцлера занял министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер. Пост главы МВД вместо Херберта Кикля занял бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, вместо Норберта Хофера пост министра транспорта, инноваций и технологий получила директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны вместо Марио Кунасека стал кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей вместо Беате Хартингер-Кляйн — бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пёльтнер.
Президент также объявил об отставке Хуберта Фукса с поста статс-секретаря при Министерстве финансов. Повестку министра по делам государственной службы и спорта передали министру государственной канцелярии по делам женщин, семьи и молодежи Юлиане Богнер-Штраус.
Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания "Кронен цайтунг" и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.
Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.
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Комментарии
В мире , Европа , Норберт Хофер , Себастьян Курц , МВД , Минфин , Австрия
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