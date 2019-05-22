Президент Австрии привел к присяге новых министров переходного правительства

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге на министерские посты экспертов, которые вошли в переходное правительство республики на период правления до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре. Церемония состоялась в среду в канцелярии президента.

Новые министры сменили ушедших в отставку от Австрийской партии свободы (АПС) после событий, последовавших за публикацией скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Беспартийная министр иностранных дел Карин Кнайсль, которая вошла в правительство по предложению АПС, осталась на своем посту.

Пост вице-канцлера занял министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер. Пост главы МВД вместо Херберта Кикля занял бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, вместо Норберта Хофера пост министра транспорта, инноваций и технологий получила директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны вместо Марио Кунасека стал кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей вместо Беате Хартингер-Кляйн — бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пёльтнер.

Президент также объявил об отставке Хуберта Фукса с поста статс-секретаря при Министерстве финансов . Повестку министра по делам государственной службы и спорта передали министру государственной канцелярии по делам женщин, семьи и молодежи Юлиане Богнер-Штраус.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания "Кронен цайтунг" и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.